Появились слухи о резком отъезде Лаврова из России с семьей

Родных дипломата заметили в Грузии

Вся семья российского министра иностранных дел Сергея Лаврова уехала из России. По крайней мере, об этом сообщают грузинские СМИ, которые якобы видели дочь дипломата в стране.

Телеканал Mtavari Arkhi заявляет, что сейчас Екатерина находится в Грузии. Она вместе с родными приехала в страну, чтобы принять участие в "грандиозной свадьбе в Кахети". Журналисты утверждают, что женится брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится Лаврову зятем.

Последние два дня местная гостиница, где запланировано мероприятие, якобы была закрыта из-за подготовки к торжеству. Официального подтверждения информации нет.

"Спутник. Грузия" запросил комментарий о местонахождении Сергея Лаврова у грузинского четырехзвездочного отеля Akhasheni Wine Resort and Spa в Кахети – в администрации это опровергли. Однако грузинские СМИ утверждают, что мероприятие в действительности будет проходить в другом заведении – комплексе Kvareli Lake Resort. Его сотрудники никакого комментария не давали.