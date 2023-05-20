Мы помогали себе сами». Пригожин сообщил о взятия Бахмута силами ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил ополном взятии Бахмута 20 мая

По словам главы "оркестра", для этого понадобилось 224 дня.



"Здесь были только ЧВК "Вагнер". Мы помогали сами себе", – сказал бизнесмен.

Евгений Пригожин также анонсировал вывод подразделений "музыкантов" из Бахмута 25 мая для отдыха и переподготовку. Взятые территории будут переданы силам Минобороны.

В заключение основатель ЧВК "Вагнер" попросил украинского лидера Владимира Зеленского пожать руку командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.