Мы помогали себе сами». Пригожин сообщил о взятия Бахмута силами ЧВК «Вагнер»

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По словам главы "оркестра", для этого понадобилось 224 дня.
"Здесь были только ЧВК "Вагнер". Мы помогали сами себе", – сказал бизнесмен.
Евгений Пригожин также анонсировал вывод подразделений "музыкантов" из Бахмута 25 мая для отдыха и переподготовку. Взятые территории будут переданы силам Минобороны.
В заключение основатель ЧВК "Вагнер" попросил украинского лидера Владимира Зеленского пожать руку командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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