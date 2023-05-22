Россиян предупредили о массовой отмене выходных

Россиян предупредили о массовой отмене выходных
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людей хотят заставить работать больше

Российские работники могут лишиться одного выходного дня в неделю из-за инициативы Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", пишут "Известия". Они предложили Минтруду официально закрепить шестидневную рабочую неделю из-за российской спецоперации на Украине.

Авторы разработки утверждают, что сперва после введения западных санкций российская экономика шла в рост, но в последнее время давление усилилось, и сопротивляться ему стало сложнее.

На этом фоне они предложили заставить народ больше работать, чтобы "достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов", сообщает телеканал "360". Подразумевается ли под этой инициативой повышение зарплат из-за увеличения рабочих часов они не уточнили.

В "Аванти" утверждают, что в годы Великой Отечественной войны россиянам приходилось трудиться даже по семь дней в неделю. После окончания войны рабочие графики были скорректированы, пишет "Свободная пресса". 

Пока в Минтруда никак не комментировали инициативу.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучен следующий шаг ВС РФ после взятия Бахмута

Город возьмут в течение последующих трех дней

Лидеры G7 сделали несколько заявлений о России

"Большая семерка" обратилась к Китаю и Ирану

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей