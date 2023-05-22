Россиян предупредили о массовой отмене выходных

Людей хотят заставить работать больше

Российские работники могут лишиться одного выходного дня в неделю из-за инициативы Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", пишут "Известия". Они предложили Минтруду официально закрепить шестидневную рабочую неделю из-за российской спецоперации на Украине.

Авторы разработки утверждают, что сперва после введения западных санкций российская экономика шла в рост, но в последнее время давление усилилось, и сопротивляться ему стало сложнее.

На этом фоне они предложили заставить народ больше работать, чтобы "достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов", сообщает телеканал "360". Подразумевается ли под этой инициативой повышение зарплат из-за увеличения рабочих часов они не уточнили.

В "Аванти" утверждают, что в годы Великой Отечественной войны россиянам приходилось трудиться даже по семь дней в неделю. После окончания войны рабочие графики были скорректированы, пишет "Свободная пресса".

Пока в Минтруда никак не комментировали инициативу.