Собянин: 1,6 млн квадратных метров дворов благоустроили в рамках программы реновации

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В российской столице обустроено уже 1,6 миллиона квадратов дворовых территорий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как подчеркнул глава города, цель программы реновации – доступный отдых с возможностью спортивного досуга для жителей любого возраста, от детей до пожилых. Для этой цели у новостроек Москвы разместили свыше 600 спортивных и детских площадок с учетом индивидуальной концепции дворовых территорий.
Всего в рамках программы реновации в Москве введено в эксплуатацию 249 новостроек, власти города так же планируют расселить 5175 домов, где суммарно проживают порядка одного миллиона жителей столицы.
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