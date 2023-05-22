Собянин: 1,6 млн квадратных метров дворов благоустроили в рамках программы реновации

Собянин: 1,6 млн квадратных метров дворов благоустроили в рамках программы реновации
Фото: t.me/mos_sobyanin
У новостроек Москвы установили более 600 спортивных и детских площадок

В российской столице обустроено уже 1,6 миллиона квадратов дворовых территорий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как подчеркнул глава города, цель программы реновации – доступный отдых с возможностью спортивного досуга для жителей любого возраста, от детей до пожилых. Для этой цели у новостроек Москвы разместили свыше 600 спортивных и детских площадок с учетом индивидуальной концепции дворовых территорий.

Всего в рамках программы реновации в Москве введено в эксплуатацию 249 новостроек, власти города так же планируют расселить 5175 домов, где суммарно проживают порядка одного миллиона жителей столицы.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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