В популярнейшем у россиян мессенджере появится возможность редактирования сообщений

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В WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), появились изменения: теперь доступно редактирование отправленных сообщений. Правда, сделать это можно в течение пятнадцати минут после отправки.
Для исправления сообщения достаточно нажать на "Изменить", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В течение двух недель изменения будут доступны у всех пользователей WhatsApp. Вводиться эта функция будет постепенно в течение указанного срока, отмечает МИР24.
Официальных заявлений ни с одной стороны не было