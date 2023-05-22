В популярнейшем у россиян мессенджере появится возможность редактирования сообщений

В популярнейшем у россиян мессенджере появится возможность редактирования сообщений
Luis Lima Jr/www.globallookpress.com
С небольшим условием

В WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), появились изменения: теперь доступно редактирование отправленных сообщений. Правда, сделать это можно в течение пятнадцати минут после отправки.

Для исправления сообщения достаточно нажать на "Изменить", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В течение двух недель изменения будут доступны у всех пользователей WhatsApp. Вводиться эта функция будет постепенно в течение указанного срока, отмечает МИР24.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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