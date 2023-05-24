На президента США Байдена совершили покушение

На президента США Байдена совершили покушение
Фото: Nathan Howard / Pool via CNP/www.globallookpress.com
Лидер остался жив

Накануне неизвестный на грузовике протаранил ворота на территории Белого дома. Охранникам удалось задержать водителя. После этого сотрудники Службы безопасности эвакуировали всех, кто в этот момент находился в здании. В их числе был и президент США Джо Байден.

Телеканал NBC сообщает, что во время допроса задержанный заявил, что главной целью его выходки было намерение убить главу государства и захватить власть. Для этого он специально арендовал грузовик после прилета в аэропорт Даллас.

Также у подозреваемого нашли флаг с нацистской символикой. Он заявил, что специально купил его в интернете, поскольку у нацистов "великая история". По словам нападавшего, его "восхищает авторитарная природа, евгеника и единый миропорядок". Атаку на Белый дом он планировал в течение шести месяцев.

Сейчас, по данным телеканала "360", ему выдвинули обвинение в намерении убить Джо Байдена. Парень находится под арестом.

Как сообщает "Пятый канал", во время инцидента никто не пострадал. Есть незначительные разрушения государственной собственности.

Источник: NBC News ✓ Надежный источник
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