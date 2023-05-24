Автомобиль провалился под трассу на Дальнем Востоке

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В Хабаровске из-за коммунальной аварии под землю провалился автомобиль, о чем стало известно сегодня, 24 мая.
Согласно приведенным данным, автомобильную трассу подмыло во время гидравлических испытаний. При ЧП никто не пострадал, передает МИР24.
Районная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента.
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