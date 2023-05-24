Автомобиль провалился под трассу на Дальнем Востоке

Пострадавших нет

В Хабаровске из-за коммунальной аварии под землю провалился автомобиль, о чем стало известно сегодня, 24 мая.

Согласно приведенным данным, автомобильную трассу подмыло во время гидравлических испытаний. При ЧП никто не пострадал, передает МИР24.

Районная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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