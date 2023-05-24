Автомобиль провалился под трассу на Дальнем Востоке

Пострадавших нет

В Хабаровске из-за коммунальной аварии под землю провалился автомобиль, о чем стало известно сегодня, 24 мая.

Согласно приведенным данным, автомобильную трассу подмыло во время гидравлических испытаний. При ЧП никто не пострадал, передает МИР24.

Районная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента.