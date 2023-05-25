"Все в шоке": россияне ринулись скупать один товар после плохих новостей

"Все в шоке": россияне ринулись скупать один товар после плохих новостей
Фото: Science Museum/OPHD100017/www.globallookpress.com
Народ опасается, что продукция исчезнет с полок

Известный поставщик глазных линз Johnson & Johnson решил приостановить поставки собственной продукции в Россию. Об этом говорят участники рынка. Прекращение импорта они объяснили новыми американскими санкциями. Эксперты утверждают, что это будет крайне чувствительной потерей, поскольку бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes являются доминирующими в категории контактных линз в России.

Минпромторг утверждает, что уже в курсе происходящего и обещает не допустить нехватки товара на полках в магазинах. Ведомство намеревается расширить список параллельного импорта, включив в него продукцию Johnson & Johnson. Однако россияне встревожены новостями о возможном дефиците линз, поэтому сейчас многие озабочены скупкой продукции.

Представители магазинов оптики рассказали "Утро.ру", что покупатели стараются закупить побольше упаковок контактных линз на всякий случай. Они опасаются, что товар в будущем серьезно вырастет в цене, если появятся трудности с прямыми поставками. Многие покупают по 3-10 десять упаковок за раз. При этом сейчас на рынке имеются линзы южнокорейских производителей, но покупатели признаются, что привыкли только к одному бренду.

Подобный ажиотаж наблюдался и после начала спецоперации, когда люди, опасаясь нехватки контактных линз в стране, раскупали все даже за вдвое-втрое превышающую цену. При этом представители компании Johnson & Johnson отмечали, что дефицита товара не будет, поскольку склады были заполнены.

Оптики знают о возможных проблемах, поэтому они старались заранее закупиться продукцией, ожидая повышенного спроса. Но проблемы с поставками наблюдаются уже последние несколько дней. 

"Мы знаем (о прекращении поставок – прим. редакции) уже неделю как. Все в шоке. Пытались заказать популярные позиции у поставщиков, но нам говорят, что пока заявки закрыты. Обещают в понедельник начать формировать заказы, но на данный момент хороших новостей нет", – рассказали "Утру" в популярной сети оптик. 

Сообщение от поставщиков контактных линз Acuvue

Ретейлеры говорят, что проблемы с поставками были и ранее. К примеру, последние четыре месяца им не удавалось достать контактные линзы Acuvue Oasys для людей со зрением -3 и -4. При этом они надеются, что решить проблему с нехваткой продукции получится в короткие сроки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россия отомстила Западу за обман в зерновой сделке

Американцы набросились на Москву с новыми обвинениями

Шойгу дал обещание россиянам после белгородской диверсии

Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей