"Все в шоке": россияне ринулись скупать один товар после плохих новостей

Народ опасается, что продукция исчезнет с полок

Известный поставщик глазных линз Johnson & Johnson решил приостановить поставки собственной продукции в Россию. Об этом говорят участники рынка. Прекращение импорта они объяснили новыми американскими санкциями. Эксперты утверждают, что это будет крайне чувствительной потерей, поскольку бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes являются доминирующими в категории контактных линз в России.

Минпромторг утверждает, что уже в курсе происходящего и обещает не допустить нехватки товара на полках в магазинах. Ведомство намеревается расширить список параллельного импорта, включив в него продукцию Johnson & Johnson. Однако россияне встревожены новостями о возможном дефиците линз, поэтому сейчас многие озабочены скупкой продукции.

Представители магазинов оптики рассказали "Утро.ру", что покупатели стараются закупить побольше упаковок контактных линз на всякий случай. Они опасаются, что товар в будущем серьезно вырастет в цене, если появятся трудности с прямыми поставками. Многие покупают по 3-10 десять упаковок за раз. При этом сейчас на рынке имеются линзы южнокорейских производителей, но покупатели признаются, что привыкли только к одному бренду.

Подобный ажиотаж наблюдался и после начала спецоперации, когда люди, опасаясь нехватки контактных линз в стране, раскупали все даже за вдвое-втрое превышающую цену. При этом представители компании Johnson & Johnson отмечали, что дефицита товара не будет, поскольку склады были заполнены.

Оптики знают о возможных проблемах, поэтому они старались заранее закупиться продукцией, ожидая повышенного спроса. Но проблемы с поставками наблюдаются уже последние несколько дней.

"Мы знаем (о прекращении поставок – прим. редакции) уже неделю как. Все в шоке. Пытались заказать популярные позиции у поставщиков, но нам говорят, что пока заявки закрыты. Обещают в понедельник начать формировать заказы, но на данный момент хороших новостей нет", – рассказали "Утру" в популярной сети оптик.

Ретейлеры говорят, что проблемы с поставками были и ранее. К примеру, последние четыре месяца им не удавалось достать контактные линзы Acuvue Oasys для людей со зрением -3 и -4. При этом они надеются, что решить проблему с нехваткой продукции получится в короткие сроки.