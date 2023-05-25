Почему дороги в Тверской области ремонтируют лишь на словах

Ездить по дороге "Свердлово-Плоски-Энергетик" без угрозы для жизни не представляется возможным

Губернатор Тверской области Игорь Руденя регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о положительной динамике в работе региона над ключевыми нацпроектами. Так, по словам губернатора, за прошедшие 6 лет в регионе ремонтными работами были охвачены порядка 2 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог, а ежегодный объем работ увеличился более чем в 3,5 раза. А в плане дорожных работ на ближайшую пятилетку значится ремонт более 900 км трасс опорной сети, 42 км дорог, ведущих к инвестплощадкам, 230 км социально значимых дорог и 285 км туристических дорог. В действительности, разумеется, не все так гладко.



Жителям Вахонинского сельского поселения Тверской области уже который год приходится упрашивать власти отремонтировать автомобильную дорогу "Свердлово-Плоски-Энергетик", ездить по которой без угрозы для жизни и здоровья не представляется возможным. И в решении данного вопроса почему-то не помогают ни обращения к губернатору, ни многочисленные жалобы в администрацию – на все просьбы, подкрепленные весомыми аргументами, жителям отвечают отказом. Вместо этого им предлагают самостоятельно отремонтировать те участки, которые их не устраивают.

Особенно избирателям запомнился визит Рудени перед выборами, который состоялся 2 сентября 2021 г., на котором Игорь Михайлович обещал проголосующим за него жителям новую дорогу. И даже дал поручение главам Минтранса и района, которое после выборов сразу стало необязательным для исполнения.

Между тем, автомобильная дорога 3 класса "Свердлово-Плоски-Энергетик" протяженностью 5,3 км является единственной подъездной дорогой, обеспечивающей доступ более чем 15 тыс. человек, проживающих в этой части Вахонинского сельского поселения, к их домам. Более того, эта дорога связывает Вахонинское поселение с динамично развивающимися туристическими объектами, такими как Комплекс отдыха "Завидово" ГлавУпДК при МИД России, Radisson Resort, гостиничный комплекс "Ямская слобода", а также строящимся гостиницам и аквапарку. Об этих объектах и о развитии инфраструктуры в прилежащих к ним территориях в ноябре прошлого года губернатор Руденя докладывал президенту – только уже в рамках развития туризма в регионе.

При этом ремонт дороги не прихоть местного населения, а суровая необходимость. Многочисленные дефекты дорожного покрытия, вызывающие опасность возникновения ДТП, были неоднократно зафиксированы органами прокуратуры и ГИБДД. В районе парк-отеля "Долина Иволга" поломанные плиты неоднократно обваливались в результате аварийного состояния двух водопропускных труб с оврагами высотой более 3-х метров. Более того, там ежедневно ездят в школу дети. Кстати, всего за 5 месяцев езды по этой дороге у школьного автобуса, выделенного администрацией, оторвалась от стен крыша. А о состоянии детей внутри него даже думать страшно. В итоге местные жители вынуждены отстаивать свои права через прокуратуру и Центральный районный суд г. Твери – 12 апреля инстанция приняла к рассмотрению заявление Конаковской межрайонной прокуратуры о возложении обязанности по организации ремонта дорожного покрытия на местные власти. Очередное заседание по данному делу состоится 5 июня.



