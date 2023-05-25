Ежедневно по МЦК в среднем совершают свыше 540 тысяч поездок — Собянин

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По Московскому центральному кольцу совершено уже свыше 900 млн поездок с момента открытия, состоявшегося 10 сентября 2016 года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Как указал глава города, речь идет о крупнейшем транспортном объекте. После запуска МЦК у трех миллионов пассажиров появился новый вид городского транспорта с удобными маршрутами, экономящими время пути.
"Открытие МЦК вдохнуло жизнь в ранее заброшенные территории вокруг Московской кольцевой железной дороги и повлияло на их социальное и экономическое развитие", – подчеркнул Собянин.
Самые популярные станции у пассажиров – Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино. В среднем жители и гости Москвы ежедневно совершают по МЦК свыше 540 тыс. поездок.
Протяженность Московского центрального кольца составляет 54 километра. На нем расположена 51 станция, по кольцу курсируют бесшумные и скоростные "Ласточки", развивающие скорость до 120 километров в час.
Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок
Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты