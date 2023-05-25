В Раменках и на Проспекте Вернадского реализуются важные для страны и полезные для жителей районов проекты – Собянин

В Раменках и на Проспекте Вернадского реализуются важные для страны и полезные для жителей районов проекты – Собянин
Фото: mos.ru
Мэр рассказал о реализации крупнейшего проекта научно-технологического развития России и возрождении кластера зимних видов спорта

Районы Раменки и Проспект Вернадского развиваются комплексно – с созданием новых рабочих мест, школ, объектов культуры, станций и метро и удобных маршрутов общественного транспорта. Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, речь идет о двух западных районах Москвы, на которых сосредоточены известные на весь мир достопримечательности.

"Воробьевы горы, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, киностудия "Мосфильм". И родной дом для 220 тысяч москвичей. Сегодня здесь реализуются масштабные проекты, которые важны для города, страны и приносят большую пользу жителям районов", – указал Собянин.

К примеру, в Раменках реализуется крупнейший проект научно-технологического развития страны. На месте полузаброшенной территории появляется инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы". Кластер "Ломоносов", являющиеся его флагманом, открыли в начале года. Резидентами стали 60 компаний из биомедицинской, нанотехнологической, космической, ИИ, а также других отраслей. Продукция компаний уникальна или превосходит аналоги зарубежного производства.

А на Воробьевых горах возрождают популярность зимних видов спорта – открылось в прошлом году несколько трасс с лыжным трамплином. Снова проходят тренировки с соревнованиями. Впереди – финишные работы по реконструкции большого трамплина. Спустя 40 лет заработала эскалаторная галерея.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Контрнаступления не будет: у ВСУ появились большие проблемы

Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок

Шойгу дал обещание россиянам после белгородской диверсии

Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей