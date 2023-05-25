В Раменках и на Проспекте Вернадского реализуются важные для страны и полезные для жителей районов проекты – Собянин

Мэр рассказал о реализации крупнейшего проекта научно-технологического развития России и возрождении кластера зимних видов спорта

Районы Раменки и Проспект Вернадского развиваются комплексно – с созданием новых рабочих мест, школ, объектов культуры, станций и метро и удобных маршрутов общественного транспорта. Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, речь идет о двух западных районах Москвы, на которых сосредоточены известные на весь мир достопримечательности.

"Воробьевы горы, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, киностудия "Мосфильм". И родной дом для 220 тысяч москвичей. Сегодня здесь реализуются масштабные проекты, которые важны для города, страны и приносят большую пользу жителям районов", – указал Собянин.

К примеру, в Раменках реализуется крупнейший проект научно-технологического развития страны. На месте полузаброшенной территории появляется инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы". Кластер "Ломоносов", являющиеся его флагманом, открыли в начале года. Резидентами стали 60 компаний из биомедицинской, нанотехнологической, космической, ИИ, а также других отраслей. Продукция компаний уникальна или превосходит аналоги зарубежного производства.

А на Воробьевых горах возрождают популярность зимних видов спорта – открылось в прошлом году несколько трасс с лыжным трамплином. Снова проходят тренировки с соревнованиями. Впереди – финишные работы по реконструкции большого трамплина. Спустя 40 лет заработала эскалаторная галерея.