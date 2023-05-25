Политолог Дарья Митина рассказала о запрете на упоминание Евгения Пригожина на российском ТВ

После увольнения Константина Долгова за интервью с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным другие эксперты стали рассказывать о запрете на упоминание основателя "Оркестра".



Историк, политолог и экс-депутат Госдумы РФ Дарья Митина в своем Telegram-канале поделилась диалогом, который у нее состоялся с сотрудником одного из российских телеканалов.

По словам Митиной, ей предложили участие в эфире на тему освобождения Артемовска (Бахмута). Однако ее предупредили, что упоминать Пригожина в ходе программы нельзя.

"Артемовск сам, что ли, освободился? Типа, промысел Божий? А сам Вагнер-то можно упоминать?" — поинтересовалась она.

В ответ сотрудник телеканала замялся, даже после напоминания, что "вагнеровцев" со взятием Артемовска поздравил президент РФ Владимир Путин. Эксперт решила не принимать участие в передаче.

"Ясно все с вами, короче. Не приду, пожалуй. А то еще скажу чего лишнего, а вам прилетит", – сказала Митина.

Это уже не первый раз, когда упоминание Пригожина и ЧВК "Вагнер" оказывается под запретом на телеканалах и в крупных СМИ. За время проведения спецоперации успехи "музыкантов" неоднократно игнорировались, либо были приписаны другим подразделениям.

Об освобождении Артемовска Евгений Пригожин сообщил 20 мая. По его словам, операция длилась 224 дня. Он напомнил, что за город сражались исключительно бойцы ЧВК "Вагнер", а все сообщения об участии там других подразделений являются ложью.