Хабиров преподал Киеву урок истории

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в социальных сетях к главе Министерства обороны Украины Алексею Резникову в ответ на обращение последнего к башкирам, принимающим участие в специальной военной операции.

Хабиров указал, что страна и все народы России, включая башкир, сражается с фашизмом, как это было 80 лет назад. Все при этом сострадают украинцам, погибшим и обреченным на погибель из-за преступных деяний руководства в Киеве, предавшего свой народ и его идеалы.

Глава республики напомнил, что среди защитников Родины в зоне СВО находятся не только башкиры, но и десятки представителей других национальностей России.

"На передовой ребят из Башкортостана называют башкирами, хотя среди них -– представители всех народов, живущих в нашей стране. А все мы вместе -– большая многонациональная Россия, россияне", – объяснил Хабиров.

В завершение глава Башкортостана продублировал сообщение для Резникова на украинском языке, а также напомнил, что генерал Минигали Шаймуратов, отдавший в жизнь в борьбе против нацистской Германии, погиб в 1943 году на Украине. В 21 веке же его народ снова сражается плечом к плечу с остальными россиянам против фашизма.

"Самое печальное, что пока сам украинский народ не вынесет вас из политического бытия в неизвестность, осознав преступность и бесперспективность пути, который ему навязали, ваши ребята будут продолжать бессмысленно гибнуть", – завершил Хабиров.