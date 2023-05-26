Работодатели массово согласились сократить рабочую неделю

В стране могут ввести четырехдневку

Во многих странах начинают вводить рабочую неделю, длительность которой составит всего четыре дня. Остальные три будут считаться официальными выходными. Несмотря на изначальное скептическое отношение к такой инициативе в России со стороны народа, работодатели смогли удивить всех, согласившись сократить количество рабочих дней в неделю.

Согласно опросу, порядка 81% начальников готовы добавить сотрудникам один выходной в неделю. Больше всего инициативу поддержали крупные компании. Они заявили, что видят в этом массу преимуществ для собственных бизнес-процессов: сотрудники не будут выгорать, станут более эффективно расходовать рабочее время, что удет способствовать развитию компании. Хотя некоторые и опасаются, что это может привести к сокращению производительности.

С законодательной точки зрения перейти на четырехдневку несложно. Но важно сделать это дополнительной опцией, а не обязательством, поскольку в противном случае россияне будут лишены доступа к важным услугам.

Эксперты считают, что нужно стремиться к переходу на четырехдневку, хотя в обозримой перспективе нестабильная экономика создает некоторые сложности для этого.