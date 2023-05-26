Родина нуждается в защите: Пригожин возглавил новый информационный проект "ЧВК «Вагнер". Второй фронт"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал уход с должности главы попечительского совета Медиагруппы "Патриот". Он заявил, что теперь возглавляет новый информационный проект под названием "ЧВК "Вагнер". Второй фронт".

По словам Пригожина, председателем попечительского совета можно являться не более четырех лет. Однако ожидаемый тяжелый информационный период послужил основанием для более ранней ротации. Теперь главой попечительского совета Медиагруппы "Патриот" станет Аббас Джума, указал предприниматель. При этом глава ЧВК "Вагнер" займет другую должность и будет реализовывать новый проект.

"При этом с меня никто не снял ответственность за часть финансирования медиагруппы "Патриот", и незамедлительно я был назначен на новую должность – его заместителя, и, в свою очередь, он уже как мой непосредственный начальник дал мне проект, которым я теперь буду активно заниматься. А проект этот называется, внимание, "ЧВК "Вагнер". Второй фронт", – цитирует владельца "оркестра" пресс-служба компании "Конкорд".

Он указал, что сегодня Россия нуждается в защите. Ее необходимо оградить, в том числе, от тех, кто морочит населению голову. По словам Пригожина, это помогает противнику победить "расслабленную" страну. "ЧВК "Вагнер". Второй фронт" будет бороться с этим, резюмировал он.