Путин высказался об отмене визового режима с Грузией

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Глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами "Деловой России" указал, что лично принимал решение об отмене виз и возобновления прямых авиаполетов в Грузию.
Российский лидер подчеркнул, что всегда стремится к распределению "всего положительного" между коллегами. Однако в этом случае речь шла о личной инициативе Путина, передает телеканал МИР24.
По словам Путина, причин было несколько, включая желание поддержать людей, стремящихся выстроить нормальные отношения с РФ в Грузии.
Погибших и пострадавших нет