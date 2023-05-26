Путин высказался об отмене визового режима с Грузией

Глава государства указал, что решение принял лично

Глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами "Деловой России" указал, что лично принимал решение об отмене виз и возобновления прямых авиаполетов в Грузию.

Российский лидер подчеркнул, что всегда стремится к распределению "всего положительного" между коллегами. Однако в этом случае речь шла о личной инициативе Путина, передает телеканал МИР24.

По словам Путина, причин было несколько, включая желание поддержать людей, стремящихся выстроить нормальные отношения с РФ в Грузии.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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