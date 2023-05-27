Протоиерей Калинин ответил патриарху Кириллу на отсранение после скандала

Служитель церкви просил действовать сообща с сотрудниками музея

Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина. Такое решение было при "в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы иконы "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева". Ранее в интервью протоиерей выразил сомнение, что процедура передачи иконы будет соответствовать нормам.

Калинин говорил, что в Троицком соборе не подготовлено специальное защитное обрамление, а также установленные в нем кондиционеры могут помешать сохранности иконы. Священнослужитель настаивал на том, чтобы эти вопросы РПЦ решала совместно с сотрудниками музея, не конфликтуя при этом.

После отстранения протоиерей в беседе с News.ru отметил, что не будет обсуждать решение патриарха.

"Я здесь склоняю свою голову перед его волей. Для меня воля патриарха – как воля самого Бога, поэтому я принимаю это смиренно и ничтоже вопреки глаголю, как говорят у нас в Церкви", – сказал он.

При этом Калинин подчеркнул, что его дальнейшая церковная деятельность зависит от решений патриарха Кирилла.