В подмосковном Солнечногорске прошел III юношеский турнир по арбалетной стрельбе

В подмосковном Солнечногорске прошел III юношеский турнир по арбалетной стрельбе
Фото: Сергей Хакимов
В соревновании приняли участие команды из разных городов Московской области

Турнир "Золото ЮНАРМИИ", посвященный памяти жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство", прошел в ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова.

Организаторами соревнования выступили региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Московской области и Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое Братство". Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области оказало мероприятию медийную поддержку.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что у подмосковных юнармейцев "появляется все больше прикладных дисциплин". По ее словам, ребята занимаются строевой, тактической и огневой подготовкой, а также тренируют свои силы в различных видах спорта, включая стрельбу из арбалета.

"Это довольно-таки новый вид состязаний, но с каждым годом он приобретает все больший интерес. Так, полтора месяца назад в конькобежном центре "Коломна" был чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета, где юнармейское движение достойно представляли подмосковные стрелки. А сегодня прошел уже 3-й открытый турнир городского округа Солнечногорск, который собрал 50 ребят из 4 наших муниципалитетов", – прокомментировала Швелидзе.

В соревновании приняли участие команды из Солнечногорска, Истры, Домодедово, Коломны и Москвы, включая учреждения общего образования, участников движения "Юнармия", военно-патриотические клубов и объединений.

Участниками турнира "Золото ЮНАРМИИ" стали спортсмены не старше 18 лет. Им предлагалось соревноваться в стрельбе из полевого арбалета на дистанции 10 метров. В состязании приняли участие как юноши, так и девушки. Зачеты, в свою очередь, были и индивидуальными, и командными.

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