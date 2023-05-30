Иван Добровольский рассказал, как можно заработать в социальной сети ЯRUS

Пользователи получают поощрения начиная с момента регистрации

Закрытые платные ленты, ежедневные поощрения и вознаграждения за просмотры: в социальной сети ЯRUS есть множество способов заработка для авторов уникального контента. Как именно действует система монетизации рассказал руководитель соцсети Иван Добровольский в прямом эфире программы "Персона" на радио "Премиум".



В социальной сети ЯRUS пользователи получают поощрения с момента регистрации: ежедневно за активность в приложении начисляется по 5 монет. Это внутренняя валюта соцсети, которую можно выводить в рубли по курсу один к одному, начиная от 1000 монет в личном профиле. Однако это далеко не все возможности заработка: для авторов контента есть особая система.

"В ЯRUS предусмотрена монетизация за просмотры: за каждую 1000 уникальных просмотров длинного видеоролика пользователю выплатят по 50 монет, эквивалентных рублю. При достижении 100 тысяч просмотров блогеру будет начислено 500 тысяч рублей, за 1 миллион – 5 миллионов рублей", – сообщил Иван Добровольский в прямом эфире.

Руководитель ЯRUS поделился, что авторы также могут создавать ленты с платным доступом. Это своего рода закрытые блоги, при создании которых автор выбирает формат оплаты за доступ к контенту – по ежемесячным начислениями или единоразовому платежу. К тому же, если публикации пришлись по вкусу, пользователи активно отправляют донаты.

"Наши пользователи зарабатывают на монетах и выводят средства. Некоторые небольшие блогеры ЯRUS, живущие в различных регионах страны, активно развиваются как авторы: нанимают контент-специалистов, которые им помогают. Таким образом ЯRUS взращивает новых блогеров с полезным контентом",

– отмечает Иван Добровольский.

Более 11 миллионов пользователей ЯRUS пользуются популярными сервисами соцсети: новости, события, музыка, мини-приложения, видео и сюжеты. Главная особенность ЯRUS – возможность настроить контент по личным интересам с помощью "персональных ярусов": это некие полочки с тематиками публикаций, от актуальных постов о бизнесе до видеороликов о рыбалке. Сегодня скачать приложения ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.