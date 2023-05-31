Кошачья мафия заставила песика обратиться в бегство – видео

Усатые охраняют свою территорию

За необычным поведением братьев наших меньших можно наблюдать бесконечно. Выкрутасы котиков и песиков превращаются в семейные легенды, которыми люди с гордостью делятся с гостями. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с кошачьей мафией, показавшей одинокому псу его место под солнцем.



Судя по всему, пушистик решил прогуляться по безлюдной улице, чтобы обнюхать все окрестности и размять лапки. Ничто не предвещало беды – песик спокойно прохаживался по дороге. Однако внезапно оказалось, что эта часть улицы находится под контролем стаи котов. Усатые решили тонко намекнуть непрошеному гостю, кто здесь хозяин.





Впрочем, котики сумели обойтись без рукоприкладства. Хозяева дороги просто выстроились в шахматном порядке и уселись вдоль улицы. Такая мохнатая банда способна перепугать и крупную собаку, что уж говорить о маленьком песике, который явно не готов отстаивать свои позиции в неравной битве. Малыш здраво оценил ситуацию и решил оперативно ретироваться от агрессивных пушистиков.

