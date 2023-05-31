31 мая завершается федеральное голосование по благоустройству общественных пространств

По итогам голосования будут выбраны места для проведения благоустройства

До завершения третьего Всероссийского онлайн-голосования, которое проводится на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, остался один день, сообщает Министерство благоустройства Московской области.



По словам главы ведомства Михаила Хайкина, "на протяжении шести с половиной недель жители Подмосковья проявляли активность". Число проголосовавших составляет 730 тысяч человек, добавил он. Хайкин также призвал людей "успеть внести вклад в развитие своего города".

Каждый житель Подмосковья, достигший возраста 14 лет, имеет возможность принять участие в этом голосовании, напомнили в Министерстве благоустройства Московской области. В списке представлено 248 территорий в 56 городских округах, из которых нужно выбрать наиболее привлекательные.





Для голосования доступны два способа: использование платформы 50.gorodsreda.ru через портал "Госуслуги. Решаем вместе" или при содействии сопровождающих проект волонтеров.

По результатам голосования будет выбрано 56 мест Московской области, которые будут преобразованы в следующем году. Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", запущенном по инициативе президента России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".