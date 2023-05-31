Кооператив «Бест Вей» отметил свое 9-летие

Поздравления кооперативу записали десятки пайщиков

29 мая кооператив "Бест Вей" отметил свое девятилетие – кооператив продолжает жить несмотря на незаконное, как уверены в кооперативе, блокирование его деятельности со стороны органов внутренних дел.



Десятки пайщиков записали поздравления кооперативу в социальных сетях. "Мы – огромная семья, – сказал в своем поздравлении пайщик Евгений Иорданиди, – Только действительно близкие люди могут предоставить средства на покупку квартиры на десять лет и не спрашивать проценты. Уже два года я живу в квартире, приобретенной с помощью кооператива. Несмотря на трудности, которые свалились на наш кооператив, мы не унываем, верим в правду и силу закона".

"Желаю нашему кооперативу процветания, – говорит пайщица Алена М., – Чтобы еще больше семей сделать счастливыми и довольными приобретением квартиры с помощью нашего кооператива. Наш кооператив – это лучший путь, вместе мы сила!".

"Наш кооператив – самый крупный в стране, – говорит пайщик Николай А. – На ситуацию с нашим кооперативом срочно должно обратить внимание руководство страны, потому что страна сильна своими семьями".

На днях прошла конференция председателя Совета кооператива, депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека с региональными группами пайщиков по видеоконференцсвязи – в кооперативе более 20 тысяч пайщиков. "Настроение пайщиков – позитивное, боевое, несмотря на все трудности, которые созданы нам органами внутренних дел", – говорит он.

Крючек напомнил, что весной по всей стране прокатились "маски-шоу" с обысками – к сотням пайщиков вламывались в квартиры, переворачивали все вверх дном, как будто накрыли ячейки террористов, проводились многочасовые допросы, в том числе пожилых людей и матерей с грудными детьми. При этом изымались договоры с кооперативом и презентационные материалы – которые и так давно есть у следствия. Огромная следственная группа – 35 только следователей, не считая дознавателей и оперативных работников, сосредоточена, по его словам, на том, чтобы репрессиями заставить пайщиков написать заявления на кооператив в правоохранительные органы и уничтожить кооператив, сделав невозможной его работу.

Работа офиса кооператива многократно блокировалась, трижды проводились обыски с изъятием всей документации. Более года, говорит Сергей Крючек, счета кооператива уже более года заблокированы – де-юре или де-факто, когда следственная группа просто не выполняла решения судов о снятии ареста со счетов, объявляя их "неправосудными".

Следствие даже не дает возможности платить налоги и заработную плату сотрудникам кооператива. Председатель правления кооператива Екатерина Скибо подчеркивает, что граждане, которым предъявлено обвинение по уголовному делу, не имеют никакого отношения к управлению и деятельности ПК "Бест Вей", находящимися на расчетных счетах кооператива денежными средствами пайщиков не распоряжаются. "Сумма денежных средств, на которую наложен арест, явно несоразмерна с установленным по уголовному делу материальным ущербом и заявленными потерпевшими гражданскими исками, – замечает Екатерина, – ПК "Бест Вей" и его члены не несут материальной ответственности за действия лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовному делу". Тем не менее, во всех ходатайствах следствием было, по ее словам, отказано.

"В этой ситуации любая организация давно бы рассыпалась, – говорится в официальном обращении Сергея Крючека к пайщикам. – Ее руководство разбежалось бы или как минимум сложило руки, опасаясь давления и преследования со стороны государственных чиновников и силовиков. Но с "Бест Веем" этого не произошло. И основная заслуга тут принадлежит даже не Совету кооператива и отстаивающим наши интересы юристам, а пайщикам. Практически ни один из них не отвернулся от кооператива и не поддался на уговоры следствия о противостоянии с "Бест Веем", написании жалоб в адрес кооператива, переход в статус якобы пострадавших от действий ПК. Пайщики фактически объединились с руководством кооператива, доверились Совету ПК "Бест Вей" и юристам, прекрасно понимая, что мы предпринимаем все усилия для возобновления полноценной работы организации. Надежда на это вполне обоснована. Мы последовательно работаем в судах со всеми обвинениями следствия. (…) Ни одна копейка со счетов кооператива не исчезла. Все это формирует фундамент надежды на то, что первый серьезный юбилей кооператив встретит совсем в другом статусе. Как минимум с разблокированными счетами и возможностью выполнять все текущие запросы пайщиков, а как максимум с полностью восстановленной работой".

У кооператива, отмечает Сергей Крючек, есть массовая поддержка пайщиков. В феврале этого года в 15 городах России прошли митинги пайщиков и их родственников в защиту кооператива: там, где разрешили. Заявки подавались в полусотне городов, но во многих митинги запретили из-за коронавирусных ограничений.

Празднование дня рождения стало, по словам председателя Совета кооператива, новым всероссийским митингом в поддержку "Бест Вей". "Наше сопротивление не сломить!", – говорит пайщик Евгений Иорданиди.