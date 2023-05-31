Успешный блогер Павел Сажин рассказал, как стать популярным в социальной сети ЯRUS

Успешный блогер Павел Сажин рассказал, как стать популярным в социальной сети ЯRUS
Павел Сажин. Фото: источник - архив блогера
Он уверен, что просто надо быть активным

Полезный контент для детей и взрослых: инфлюенсер Павел Сажин, известный среди подписчиков как ПавЭл, снимает лайфхаки на многомиллионную аудиторию. О том, как был пройден большой путь с юмористических проектов к блогерской деятельности, рассказал сам автор контента. 

Съемки в КВН на "Первом канале", карьера теле– и радиоведущего, проект "Ты – смешной" на НТВ: автор полезного контента Павел Сажин прошел длинный путь к блогингу. Сейчас его узнают в общественных местах, а в соцсетях популярность инфлюенсера измеряется миллионами активных подписчиков. 

"В основном у меня детская аудитория, так как тематика лайфхаков и моя подача больше привлекает их внимание, однако и взрослые тоже смотрят. Выбор темы контента объясняется тем, что это направление съемки мне интересно самому. К тому же, видеоролики такого формата помогают другим людям, дают им полезные знания, поднимают настроение!" – делится инфлюенсер.

Автор контента уверен: если быть активным в молодых социальных сетях, то популярность наступит быстро. А возможность зарабатывать и развиваться платформы предоставят сами: именно это и привлекло Павла Сажина в соцсети ЯRUS.

"Я сразу обратил внимание на способ поощрения в виде монеток в ЯRUS: их потом можно выводить настоящими деньгами на банковскую карту. Таким образом, ты создаешь и выкладываешь контент, который тебе нравится, развиваешься как блогер и одновременно зарабатываешь. Пока конкуренция небольшая, успевайте стать популярными в социальной сети ЯRUS: потом сделать это будет намного сложнее", – отмечает блогер. 

Пользователи российской социальной сети ЯRUS зарабатывают с момента регистрации: ежедневно платформа начисляет по 5 монет за активность. А уникальная система монетизации позволяет заработать на контенте: за каждую 1000 просмотров видеоролика автору начислят 50 монет, за сюжеты – 20. Начиная с 1000 монет, внутреннюю валюту ЯRUS можно вывести в рублях на банковский счет по курсу один к одному. Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в AppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

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