Летающие коты-убийцы заставили народ вздрогнуть – видео

Удивительные способности усатых поразили публику

Видеоролики с домашними любимцами – отличный способ отвлечься от насущных проблем и расслабиться. Четвероногие обитатели дома для многих стали неиссякаемым источником забавного контента. Непосредственность и искренность братьев наших меньших всегда умиляет человека. Запись с милыми котиками, которые при необходимости превращаются в настоящие машины для убийства удивила народ.



Усатые прекрасно проводят время, резвясь на улице во дворе загородного дома. На первый взгляд два белых котика – само очарование. Пушистики веселятся в компании друг друга и явно довольны жизнью. Однако внезапное появление непрошенных летающих гостей мгновенно все меняет.



Стоило на территорию двора залететь ничего не подозревающим стрекозам, как два очаровательных котика превратились в настоящие машины для убийства. Чтобы поймать летающую жертву, коты невозмутимо взмывают в небо и резко хватают несчастных насекомых.





Такое проворство напугало интернет-пользователей – в комментариях люди пишут, что с милыми котиками лучше не ссориться, иначе можно огрести.

