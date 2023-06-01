Летающие коты-убийцы заставили народ вздрогнуть – видео

Летающие коты-убийцы заставили народ вздрогнуть – видео
Фото: www.unsplash.com
Удивительные способности усатых поразили публику

Видеоролики с домашними любимцами – отличный способ отвлечься от насущных проблем и расслабиться. Четвероногие обитатели дома для многих стали неиссякаемым источником забавного контента. Непосредственность и искренность братьев наших меньших всегда умиляет человека. Запись с милыми котиками, которые при необходимости превращаются в настоящие машины для убийства удивила народ.

Усатые прекрасно проводят время, резвясь на улице во дворе загородного дома. На первый взгляд два белых котика – само очарование. Пушистики веселятся в компании друг друга и явно довольны жизнью. Однако внезапное появление непрошенных летающих гостей мгновенно все меняет.

Стоило на территорию двора залететь ничего не подозревающим стрекозам, как два очаровательных котика превратились в настоящие машины для убийства. Чтобы поймать летающую жертву, коты невозмутимо взмывают в небо и резко хватают несчастных насекомых.



Такое проворство напугало интернет-пользователей – в комментариях люди пишут, что с милыми котиками лучше не ссориться, иначе можно огрести.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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