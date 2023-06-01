"Не надо так": вице-премьер швырнул перед Мишустиным планшет

Инфидент произошел на публичном мероприятии

Михаил Мишустин принял участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России", где ознакомился с новинками в отрасли. Среди прочих ему показали отечественный планшет.

Во время осмотра технологии российский премьер-министр отметил, что гаджет довольно тяжелый, когда его берешь в руки. После этого к нему подошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выхватил планшет из рук и швырнул на землю, чем обескуражил Мишустина.

"Ну не надо так, Дмитрий Николаевич", – обратился к нему премьер.

В ответ главе кабмина сообщили, что так ему продемонстрировали прочность устройства, поскольку в повседневной жизни люди довольно часто роняют технику.