"Не надо так": вице-премьер швырнул перед Мишустиным планшет

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Михаил Мишустин принял участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России", где ознакомился с новинками в отрасли. Среди прочих ему показали отечественный планшет.
Во время осмотра технологии российский премьер-министр отметил, что гаджет довольно тяжелый, когда его берешь в руки. После этого к нему подошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выхватил планшет из рук и швырнул на землю, чем обескуражил Мишустина.
"Ну не надо так, Дмитрий Николаевич", – обратился к нему премьер.
В ответ главе кабмина сообщили, что так ему продемонстрировали прочность устройства, поскольку в повседневной жизни люди довольно часто роняют технику.
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