Если вы оформили ипотеку и в будущем планируете подарить долю в недвижимости, попросите еще перед подписанием договора с банком включить этот пункт в соглашение. В любом случае оформить отчуждение своей доли третьему лицу можно будет только с согласия финансовой компании. Авторы компании "Бинкор" рассказали, что нужно сделать для передачи доли в ипотечной квартире.

Можно ли оформить дарение квартиры в ипотеке?

Все больше людей приобретают жилье в кредит, используя ипотеку. Иногда возникает ситуация, когда человек получает эту квартиру в совместной собственности с кем-то другим и хочет переоформить свою часть с помощью договора дарения. В этом случае возникает вопрос, можно ли оформить дарение доли в ипотечной квартире, и как это сделать.

Оформление дарения квартиры в ипотеке возможно, но процедура здесь немного сложнее, чем при обычной продаже или дарении жилья. Важно знать, что банк, выдавший кредит на покупку квартиры, становится третьей стороной в сделке и должен дать свое одобрение на процедуру. Перед сделкой, специалисты "Бинкор" рекомендуют внимательно изучить ипотечный договор, в котором должен быть прописан пункт, что заемщик вправе подарить свою долю с разрешения финансовой компании.

Какие нужны документы для дарения доли?

Документы для дарения квартиры в ипотеке включают в себя:

заявление на одобрение процедуры дарения квартиры в ипотеке, направленное в банк;

договор дарения;

документы, подтверждающие личности дарителя и получателя;

документы на квартиру;

кадастровый и техпаспорт на жилье;

копия договора ипотеки, которая подтверждает наличие задолженности по кредиту и сроки его погашения.

Помните, что для дарения такого имущества необходимо получить разрешение от кредитной организации, выдавшей ипотеку. Иначе сделка на дарение будет недействительной.

Пошаговый алгоритм действий

Процедура оформления дарения доли в ипотечной квартире состоит из нескольких этапов.

Получить разрешение от банка. Необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, и получить согласие на процедуру дарения. Обычно этот этап занимает некоторое время, так что его нужно рассчитать заранее.

Оформить договор дарения. После получения согласия из банка, можно заключить договор дарения. В нем должны быть указаны все условия перехода доли в собственность другого лица.

Зарегистрировать сделку в Росреестре. Последний этап – зарегистрировать дарение в Росреестре. При этом не забудьте предоставить копию разрешения от банка.

Если все этапы будут выполнены правильно, то вы получите желаемый результат – подарок доли в ипотечной квартире.

Какие могут возникнуть проблемы?

Главная проблема в том, что банки не хотят одобрять подобные заявки. Дело в том, что во время оформления дарственной меняется плательщик, поэтому нового заемщика тщательно проверят. Кроме того, при переоформлении ипотеки могут возникнуть дополнительные расходы на оценку имущества, изменение документации и другие услуги. Клиент также может потерять возможность использовать некоторые льготные условия или изменится процентная ставка, которая была привязана к старому договору.

В целом, переоформление ипотеки – это процесс, требующий серьезного подхода и подготовки. Клиенту нужно оценить свои возможности и переговорить с банком, чтобы найти наиболее выгодное решение для обеих сторон.

Чем опасно дарение без уведомления банка?

Даже если и получится провести подобную сделку, то в будущем это приведет к судебным разбирательствам и оспариванию дарственной со стороны финансовой компании. Банк потребует вернуть все деньги по ипотеке досрочно. Если заемщик этого не сделает, финансовая компания вправе потребовать продажи собственности для возврата всего долга. Поэтому подарить жилье, находящееся в залоге, крайне сложно. В исключительных случаях это возможно только при досрочном погашении долга или с согласия банка.



