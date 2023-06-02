Влюбленные псы признались друг другу в чувствах по видеосвязи

Влюбленные псы признались друг другу в чувствах по видеосвязи
Фото: www.unsplash.com
Забавный ролик растрогал народ

Домашние животные постоянно удивляют окружающих необычным поведением. Котики и собачки часто проявляют чисто человеческие чувства, что говорит об их тонкой душевной организации. Большой интерес у интернет-пользователей вызвал видеоролик, на котором две собачки признаются друг другу в любви.

К сожалению, жизнь распорядилась так, что песики вынуждены жить в разных городах. Их хозяева очень дружны между собой, что распространилось и на домашних питомцев. Разлука тяжело дается пушистым друзьям человека. Дабы как-то скрасить их тоску, хозяева решили созвониться по видеосвязи.

Когда ушастые увидели друг друга на экране, их счастью не было предела. Песики начали громко выть и всячески демонстрировали свою радость от появления дорогого сердцу товарища на экране.



Интернет-пользователей умилил такой трогательный контент. В комментариях люди пишут, что собачки оказались искреннее многих двуногих – они действительно научились по-настоящему дружить и явно тоскуют друг без друга.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США пошли на хитрый обман с атакой дронов на Москву

Американский телеканал выдумал небылицу

Киев послал Москве сигнал "доброй воли"

Украинцы намекнули на провал предстоящего наступления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей