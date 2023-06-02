Влюбленные псы признались друг другу в чувствах по видеосвязи

Забавный ролик растрогал народ

Домашние животные постоянно удивляют окружающих необычным поведением. Котики и собачки часто проявляют чисто человеческие чувства, что говорит об их тонкой душевной организации. Большой интерес у интернет-пользователей вызвал видеоролик, на котором две собачки признаются друг другу в любви.



К сожалению, жизнь распорядилась так, что песики вынуждены жить в разных городах. Их хозяева очень дружны между собой, что распространилось и на домашних питомцев. Разлука тяжело дается пушистым друзьям человека. Дабы как-то скрасить их тоску, хозяева решили созвониться по видеосвязи.



Когда ушастые увидели друг друга на экране, их счастью не было предела. Песики начали громко выть и всячески демонстрировали свою радость от появления дорогого сердцу товарища на экране.





Интернет-пользователей умилил такой трогательный контент. В комментариях люди пишут, что собачки оказались искреннее многих двуногих – они действительно научились по-настоящему дружить и явно тоскуют друг без друга.

