Байден расшиб голову об вертолет

Пожилой президент пугает публику

Американский главнокомандующий Джо Байден, судя по всему, станет настоящим рекордсменом по казусным ситуациям. Лидер американцев постоянно попадает впросак. По мнению многих, все дело в престарелом возрасте и серьезных проблемах со здоровьем. На этот раз в информационном пространстве активно обсуждают инцидент с вертолетом.



Так, стало известно, что первое лицо Америки ударился головой, когда покидал летательный аппарат, отмечает телеканал "360". Надо полагать, Байден не смог сориентироваться и попасть в дверной проем. Руководитель Соединенных Штатов Америки сильно ударился головой, однако его жизни ничто не угрожает.



Инцидент произошел на лужайке у Белого дома, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". О неприятном происшествии рассказали представители пула журналистов вашингтонской администрации.

"Он ударился головой о дверной проем, выходя из вертолета", – сообщили корреспонденты.

Стоит отметить, что незадолго до этого глава Америки рухнул на церемонии вручения дипломов в академии ВВС, передает информационный ресурс URA.RU. Тогда Байден зацепился за коробку с песком, после чего оказался на земле. Встать он смог только при помощи телохранителей.

