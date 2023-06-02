Байден расшиб голову об вертолет

Байден расшиб голову об вертолет
Джо Байден. Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Пожилой президент пугает публику

Американский главнокомандующий Джо Байден, судя по всему, станет настоящим рекордсменом по казусным ситуациям. Лидер американцев постоянно попадает впросак. По мнению многих, все дело в престарелом возрасте и серьезных проблемах со здоровьем. На этот раз в информационном пространстве активно обсуждают инцидент с вертолетом.

Так, стало известно, что первое лицо Америки ударился головой, когда покидал летательный аппарат, отмечает телеканал "360". Надо полагать, Байден не смог сориентироваться и попасть в дверной проем. Руководитель Соединенных Штатов Америки сильно ударился головой, однако его жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошел на лужайке у Белого дома, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". О неприятном происшествии рассказали представители пула журналистов вашингтонской администрации.

"Он ударился головой о дверной проем, выходя из вертолета", – сообщили корреспонденты.

Стоит отметить, что незадолго до этого глава Америки рухнул на церемонии вручения дипломов в академии ВВС, передает информационный ресурс URA.RU. Тогда Байден зацепился за коробку с песком, после чего оказался на земле. Встать он смог только при помощи телохранителей.

Источник: Malaysia Now
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