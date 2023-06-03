Боксирующий на комнатном растении кот насмешил народ – видео

Усатый явно готовится к чему-то серьезному

Котики постоянно устраивают своим хозяевам веселые минуты. Их непосредственность и склонность к экспериментам часто приводит к появлению уморительных видеороликов на просторах интернета. Новой звездой социальных сетей стал крупный котик, который решил отточить боксерские навыки на комнатном растении.



Чем пушистому не угодило зеленое украшение квартиры, остается загадкой. По какой-то причине котик начал усиленно колотить по невинным листьям. Поведение усатого малыша очень походило на спортивную тренировку борца. Если немного пофантазировать, можно предположить, что пушистик готовится к какому-то соревнованию или важному бою с другими котами.





Чем бы не руководствовался котик, его забавное поведение очень рассмешило народ. В комментариях люди отмечают, что впервые видят такого маленького очаровательного боксера. Усатик стал новой звездой социальных сетей – ролик с битвой с растением набрал огромное количество просмотров и лайков.

