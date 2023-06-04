Благодаря камерам "Безопасный регион" в Подмосковье сумма штрафов за некачественное содержание территорий превысила 5 млн рублей

Благодаря камерам "Безопасный регион" в Подмосковье сумма штрафов за некачественное содержание территорий превысила 5 млн рублей
Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

"Размер штрафов составил 5 миллионов 320 тысяч рублей. Большая часть штрафов коснулась ненадлежащей уборки территорий и содержания детских игровых площадок", – прокомментировала она.

Аипова также уточнила, что по упрощенной системе к административной ответственности были привлечены 232 лица.

В мае наибольшее число нарушений посредством камер «Безопасный регион» было выявлено в Истре, Серпухове и Балашихе – по 17, 14 и 13 случаев соответственно, дополнили в Главном управлении содержания территорий. В Коломне было зафиксировано 11 нарушений, в Химках – 10.

Благодаря камерам "Безопасный регион" в Московской области контролируется состояние дворовых и общественных пространств. Инспекторы Главного управления содержания территорий выявляют дефекты и при их наличии в упрошенном порядке выписывают штрафы организациям, ответственным за их устранение.

Камеры позволяют отслеживать частоту проведения работ, время, затрачиваемое на устранение дефектов, а также фиксировать сами замечания.

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