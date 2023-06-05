Андрей Воробьев: в голосовании "Улучшаем парки Подмосковья вместе" поучаствовали более 200 тыс. жителей

Андрей Воробьев: в голосовании "Улучшаем парки Подмосковья вместе" поучаствовали более 200 тыс. жителей
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Более 200 тысяч жителей активно участвовали в первом парковом голосовании "Улучшаем парки Подмосковья вместе", которое проходило с 1 по 4 июня. Волонтеры распространяли бюллетени, онлайн-опрос был доступен на платформе "Добродел". Всего было выдвинуто 125 объектов для голосования во всех муниципалитетах, сообщила пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

"Если перед этим мы устраивали голосование по двум вопросам: какие перемены заметили жители в городе, и какие бы хотели увидеть в будущем – и тогда проголосовало 169 тыс. человек, я об этом докладывал Президенту. То в этот раз на бумажных носителях в парках проголосовало – более 75 тыс. жителей и 133 тыс. – на "Доброделе"", – приводятся слова губернатора Московской области Андрея Воробьева в сообщении пресс-службы.

Андрей Воробьев также выразил благодарность волонтерам и сообщил, что власти Подмосковья получили ценную обратную связь, которая поможет им удовлетворить запросы на благоустройство территорий в регионе.

Голосование, проведенное Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства Московской области, позволило выявить предпочтения жителей в отношении парковых объектов и сформулировать пожелания, которые будут учтены в планах по улучшению парков и скверов.

Жители Подмосковья наиболее часто выделяли дорожки, спортивные и водные объекты, а также кафе в качестве наиболее привлекательных аспектов парка, а среди пожеланий выдвигали увеличение количества фонтанов, детских площадок, беседок, качелей, цветов, скамеек и питьевых фонтанчиков, следует из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Более 740 тысяч человек приняли участие в Всероссийском голосовании по благоустройству общественных территорий в 2024 году, где 2 тысячи волонтеров помогли жителям сделать выбор из 248 представленных объектов, и в результате были выбраны 56 победивших территорий, включая скверы, пешеходные зоны, парки и набережные.

В общей сложности в этом году в Подмосковье будут благоустроены 414 объектов, включая пешеходные зоны, скверы, парки, набережные, детские и спортивные зоны в парках, лесопарки, детские игровые площадки и стелы.

На прошлой неделе в Московской области после реконструкции открылись два парка – парк Талалихина в Подольске и парк Толстого в Химках. Запланировано открытие других крупных парков, включая "Взлет" в Домодедово, Центральный парк в Раменском, парки в Ступино, Павловском Посаде, Лосино-Петровском, Егорьевске и Долгопрудном, сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Среди уже открытых общественных территорий – набережная в Электрогорске, территория возле озера в Бронницах и Живописная бухта в Красногорске. Готовы три лесопарка – Ольгинский в Балашихе, "Авангард" в Электростали и Лобненский лесопарк, – добавил Хайкин, отметив важность организации сервиса и услуг на этих территориях.

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