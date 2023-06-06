Обезьяна-мясник чуть не лишила свинку жизни – видео

Обезьяна-мясник чуть не лишила свинку жизни – видео
Фото: www.unsplash.com
Животным не удалось найти общий язык

Мир зверей всегда поражает своим многообразием и удивительными ситуациями. Домашние питомцы постоянно устраивают своим хозяевам веселые представления. Что уж говорить о диких зверьках. Необычные отношения между обезьянкой-затейницей и свиньей заставили интернет-пользователей похохотать от души.

Удивительная зарисовка из жизни зверей взорвала социальные сети. На видео попал момент, когда агрессивная обезьянка гонится за свинкой с тесаком. При этом очевидно, что зверек настроен весьма решительно. Дабы жертва не сумела сбежать, он крепко держит ее за хвост.

На необычном видео обезьянка и свинка сделали широкий круг перед ошеломленными зрителями. Обезьяна отчаянно размахивает тесаком и надеется догнать большую свинку.

Многие всерьез испугались за судьбу хвостатой. Впрочем, некоторые предположили, что такое необычное поведение обезьянки – результат дрессировки. Действительно, выступление двух животных очень удивило публику и получило большую популярность. В интернет-пространстве видеоролик набрал много лайков и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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