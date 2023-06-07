Странное приспособление для купания чихуахуа насмешило народ – видео

Хозяева придумали, как обуздать непослушное животное

Домашние зверьки во многих семьях становятся неиссякаемым источником удивительных историй. Звери устраивают своим владельцам веселые деньки – они редко способны скрывать свои эмоции и с готовностью демонстрируют людям недовольство по той или иной причине. Новый герой социальных сетей явно с особой ненавистью относится к водным процедурам. Пушистый чихуахуа не разрешает хозяевам намывать его. Такая несговорчивость заставила людей пойти на отчаянный шаг.



Надо полагать, во время купания маленький агрессор демонстрирует окружающим свои острые зубки и всячески сражается с человеком, который решился его искупать. Боевой настрой ненавистника чистоты приходится усмирять с помощью дополнительных приспособлений.



Хозяева трезво оценили ситуацию и пришли к выводу, что самая опасная часть их домашнего любимца – это острые зубки. Именно поэтому люди соорудили своего рода глухой намордник для чихуахуа. Песику надели обрезанный кусок пластиковой бутылки и только в таком виде могут спокойно его купать.





В интернет-пространстве видеоролик набрал большую популярность. Людей весьма насмешил необычный вид пушистого злодея.

