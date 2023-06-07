Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

В День России парковки на всех столичных улицах будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Накануне праздника, 11 июня, нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", – отметил градоначальник.

По словам главы города, парковки со шлагбаумами будут работать по обычному тарифу.