Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com

В День России парковки на всех столичных улицах будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Накануне праздника, 11 июня, нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", – отметил градоначальник.

По словам главы города, парковки со шлагбаумами будут работать по обычному тарифу.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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