Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
880 новости
В День России парковки на всех столичных улицах будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Накануне праздника, 11 июня, нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", – отметил градоначальник.
По словам главы города, парковки со шлагбаумами будут работать по обычному тарифу.
Позиции нашей страны серьезно укрепятся
Экосистема Херсонской области разрушена - поселки затапливает водой