Доступны каждому: как получить льготы на летний отдых

Доступны каждому: как получить льготы на летний отдых
Alexander Legky, Саша Легкий/www.globallookpress.com
Слетать можно очень выгодно и дешево

Все соцвыплаты реально получить через Социальный фонд, МФЦ и портал государственных услуг. В этом году пенсионеры могут рассчитывать на такие компенсации при покупке билета к месту отдыха (на внутрироссийской территории туда и обратно), как льготы на авиабилеты, если компания входит в перечень организаций субсидирования, а также льготный проезд на железнодорожном транспорте.

Реально проехать два раза в год на поездках абсолютно любой категории – как по персональному направлению, так и к месту лечения. Такие преференции доступны для пенсионеров, имеющих статус Героя Советского Союза, Героя России и полного кавалера ордены Славы.

Что касается общих льгот, то часть средств за летний отдых можно вернуть при приобретении путевки по карте "Мир". Такая программа действует уже три года – ее ввели в качестве меры, направленной на стимулирование отечественных турнаправлений.

В 2023 году максимальный размер кешбэка на путевки внутри страны доходит до 20 тыс. рублей. В два раза больше – если вы отправляетесь отдыхать на Дальний Восток. Срок выплат по кешбэку от банка составляет неколько рабочих дней с момента поступления в НСПК данных о вашей оплате за путевку.

Источник: Лайф ✓ Надежный источник
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