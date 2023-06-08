Уставший медвежонок с удобством разместился на маме-медведице – видео

Уставший медвежонок с удобством разместился на маме-медведице – видео
Фото: www.unsplash.com
Счастливое семейство улеглось спать

Животный мир – бесконечный источник забавных историй и милого контента. Некоторые люди всю жизнь посвящают тому, чтобы наблюдать за тем, как проводят свои будни дикие звери. Умилительные кадры с семейством белых медведей произвели настоящий фурор в интернет-пространстве.

На видеозапись попал момент вечерних церемоний перед отходом ко сну. Как известно, белые медведи проживают не в самых благоприятных с точки зрения климатического режима условиях. Впрочем, их все устраивает. Даже малыши не страдают от холода, когда рядом есть большая пушистая мама.

Перед тем, как отправиться в объятия Морфея, маленький медвежонок забрался на спину своей матери и с комфортом там устроился. Прежде чем улечься, он нежно потоптался лапками по спине родительницы, подготавливая себе место для ночлега. Судя по выражению морды медведицы, она находится в полной гармонии и счастье – главное, что любимый отпрыск под защитой, в тепле и скоро будет сладко спать.



Интернет-пользователей умилил трогательный контент. В комментариях многие отмечают, что мишки выглядят, как пушистые игрушки. Глядя на такие нежности, сложно вспомнить, что на самом деле белые милашки – жестокие хищные звери.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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