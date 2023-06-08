По 10 тысяч рублей каждому: с 9 июня россиян ждет приятный бонус

По 10 тысяч рублей каждому: с 9 июня россиян ждет приятный бонус
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ожидается и вторая выплата

С пятницы, 9 июня, некоторые граждане России получат дополнительные 10 тысяч рублей от государства. Мера будет единоразовой и коснется только жителей приграничных регионов, которые были вынуждены покинуть собственный дом из-за угрозы жизни. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Это будет не единственной мерой поддержки населения со стороны властей, со следующей недели они получат вторые выплаты. 

"Мы постарались сделать все, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей", – отметил глава региона.

Обе выплаты получат жители Шебекинского округа, Белгородского района, Валуйского горокруга, а также Козинки, Гора-Подола, Глотово и хутора Старый. Всего в перечне 36 населенных пунктов.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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