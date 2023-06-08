Каждый третий житель Москвы получает адресную социальную помощь — Собянин

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Сегодня в России отмечается День социального работника – праздник сильных и неравнодушных людей, искренних в своем желании помочь любому, кто оказался в непростой жизненной ситуации.
Адресная помощь на регулярной основе в Москве оказывается более чем 4,5 миллиона москвичам. Это каждый третий житель столицы. В эту категорию входят люди старшего поколения, москвичи с инвалидностью, многодетные и нуждающиеся семьи, оставшиеся без работы или дома горожане, а также семьи участников спецоперации.
Традиционно такая профессия пользовалась большей популярностью у женщин, однако сегодня ее выбирают и мужчины – их уже более 15 процентов. Порядка 17% – сотрудники до 35 лет, начавшие карьеру еще студентами с профильным образованием.
"От имени горожан сегодня я говорю нашим социальным работникам огромное спасибо! Низкий вам поклон! С праздником! С Днем социального работника!" – обратился Собянин к причастным.
Ситуация на фронте может еще больше обостриться