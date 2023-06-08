Росатом и Аэрофлот разработали отечественные воздушные фильтры для иностранных самолетов

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"Аэрофлот" совместно с АО "Наука и
инновации", являющееся управляющей компанией для научного дивизиона
"Росатома", заключили соглашение по производству воздушных фильтров
для систем вентиляции в салонах воздушных судов иностранного производства.
Таким образом, в России впервые был реализован проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов зарубежного производства. Конструировали фильтры эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского.
В ходе многоэтапных испытаний изделий было подтверждено абсолютное соответствие требуемому уровню безопасности. Расчетный ресурс российских фильтров превысил зарубежные аналоги на впечатляющем уровне – показатели оказались выше на 20-25%. То есть отечественное изделие продемонстрировало большую экономическую эффективность.
Гендиректор АО "Наука и инновации" Павел Зайцев указал, что задача российской науки заключается сегодня не только в обеспечении разных экономических отраслей решениями, способными посоперничать с иностранными аналогами, но и в создании надежной и качественной продукции.
"В авиации, как и в атомной отрасли, крайне высокие требования к качеству оборудования, поэтому вполне закономерно, что именно наша продукция оказалась востребованной", – подчеркнул Зайцев.
Кроме разработки фильтров, "Росатом" решил задачу по отработке порядка действий для запроса одобрения применения компонентов российского производства третьего класса категории В (3В – компоненты, не оказывающие влияния на безопасность воздушных полетов) для их установки на иностранные самолеты. Эта практика давно получила широкое применение за пределами России. Внедрение процедуры в гражданскую авиацию страны лишь повысит импортонезависимость и сохранит безопасность на высоком уровне.
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