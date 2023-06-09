Появились слухи о полной блокировке WhatsApp* в России

Появились слухи о полной блокировке WhatsApp* в России
Фото: unsplash.com
В приложении часто распространяют запрещенную информацию

Популярный мессенджер WhatsApp* объявил о запуске каналов, подобных тем, которые есть у Telegram. В ближайшее время функция будет доступна всем пользователям.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", администраторы смогут публиковать фотографии, видео, опросы, а также принимать или отклонять заявки. Со стороны участников будет доступен только просмотр.

Эта новость породила волну слухов, что такое решение разработчиков может привести к блокировке мессенджера в России. У российских законодателей и раньше появлялись вопросы к компании из-за распространения фейковой информации, а после открытия функции каналов этого может стать больше.

Источники в российской прокуратуре утверждают, что этот вопрос уже стоит на проработке у правоохранителей. В первую очередь это связано с тем, что у них нет никакого доступа или каналов для коммуникации с администрацией WhatsApp*, поэтому в случае нарушения российских законов, доступ к программе придется ограничить.


*принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta

Источник: Telegram • Требует проверки
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