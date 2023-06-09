Путина возмутила одна деталь во время поездки в Сочи

Президент поручил проконсультироваться на эту тему со специалистами

Владимир Путин во время визита в Сочи посетил местную Академию единоборств. Президенту устроили экскурсию, показав интерактивный зал с экранами, где показывают спортивные приемы от мировых профессионалов.

Главу России подвели к стойке, где спортсмены показывают упражнения из дзюдо, поскольку Путин последние несколько лет посвящает себя именно этому виду боевых искусств. Экскурсовод показывал ему, как боец может изучать приемы на экране, наглядно продемонстрировал один из дних. В ответ лидер не смог скрыть своего возмущения.

"Надо будет поговорить со специалистами, потому что с колен защита – это не очень эффективно. Не знаю, насколько это правильно", – сказал он.

Экскурсовод попытался оправдаться перед Путиным, но так и не смог подобрать подходящих слов.