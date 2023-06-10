Необычный зонт песика насмешил россиян – видео

Малыша укутали по самое не балуй

Для большинства людей домашние животные – полноценные члены семьи. Люди очень заботятся о своих питомцах и стараются защитить их от любых невзгод. Настоящий фурор в интернете произвел видеоролик, на который попал милый песик с необычным дождевиком в виде полноценного зонта.



У песика очень красивая белая шерсть. Судя по всему, хозяева очень боятся, что в плохую погоду она может запачкаться. Поэтому, когда на улице идут проливные дожди, песику надевают специальный дождевик, который защищает его от любых невзгод.



В социальных сетях активно обсуждают мощное обмундирование пушистого красавца. Большой желтые дождевик больше похож на огромный парашют, который полностью накрывает собачку. Очевидно, что с такой отличной защитой малышу нечего бояться. Капли дождя точно не смогут добраться до его шерстки.





В комментариях интернет-пользователи делятся своими эмоциями. Комментаторов очень умилил вид очаровательного питомца. Люди пишут, что такая забота о малыше вызывает зависть. Многие хотели бы, чтобы к ним относились с такой же любовью.

