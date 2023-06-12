Умер экс-премьер Италии Берлускони

Умер экс-премьер Италии Берлускони
Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/www.globallookpress.com
Ранее он был госпитализирован

Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Политику было 86 лет. Об этом сообщили итальянские СМИ.

Журналисты утверждают, что сперва появились сведения о вннезапном приезде брата Берлускони и двух дочерей в больницу Сан-Раффаэле в Милане, где находился больной последние несколько дней. Они появились на пороге заведения примерно в 9:30 по местному времени.

Позже стало известно о смерти политика. Источники в больнице рассказали, что состояние Берлоускони ухудшилось на четвертый день после госпитализации. В больнице он был с пятницы для обследований из-за миеломоцитарного лейкоза, которым страдал в последние пару лет.

Источник: RaiNews ✓ Надежный источник
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