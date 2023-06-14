Военкор надерзил Путину во время личной встречи

Журналист устроил спор с президентом

Владимир Путин провел встречу с главными журналистами, которые освещают происходящее на Украине. В основном, мероприятие прошло гладко и спокойно, однако некоторые СМИ обратили внимание на диалог президента с военкором Александром Сладковым. Их речь была опубликована на официальном сайте Кремля.

Едва Путин перестал отвечать на один из вопросов, его резко перебил журналист, чтобы задать свои. Вероятно, Сладков думал, что речь лидера подошла к концу. Он представился и предупредил, что всего планирует поинтересоваться четырьмя темами.

В ответ на дерзость глава спросил, кто является модератором встречи. Сладков пояснил, что эту функцию отвели ему. Путин намекнул, что тот немного переборщил.

"Вы близко находитесь – на линии соприкосновения", – указал глава государства.

Однако журналист не стал сбавлять обороты, вступив с президентом в легкую словестную пикировку. Он сказал ему, что находится прямо рядом с "центром принятия решений".

Путин отметил, что замечание неверно, и, видимо, Сладков слишком долго был на на линии соприкосновения и там "нанюхался с украинской территории духа несвободы".

"Злоупотребляете своим положением модератора", – отчитал его президент.

В ответ военкор признал, что немного переборщил и после команды лидера продолжил задавать свои вопросы.

Помимо Сладкова, на встрече также присутствовали журналисты "Первого канала", НТВ, RT, "Комсомольской правды" и различных Telegram-каналов, сообщает "Свободная пресса".

По данным Общественной службы новостей, Путин во время мероприятия отдельно подчеркнул, что сейчас в стране нет необходимости в новой волне мобилизациии.