Любвеобильный пес чуть полностью не заглотил котика – устрашающее видео

Любвеобильный пес чуть полностью не заглотил котика – устрашающее видео
Фото: www.unsplash.com
Собака продемонстрировала навыки змеи

Долгие годы в народе бытует мнение, что котикам и песикам очень сложно ужиться, однако многие знают примеры того, как эти домашние любимцы живут душа в душу. Удивительно, но нередко эти животные от всего сердца влюбляются друг в друга и не представляют жизни без дорогого товарища. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с необычными ласками собаки и кота.

Судя по всему, крупный пес души не чает в своем друге-коте. Он даже чуть не проглотил милого младшего товарища. Во время очередной встречи собаке очень захотелось проявить всю полноту своих эмоций. В итоге она начала практически заглатывать голову ошарашенного котика.

Песик широко раскрыл пасть и начал буквально поглощать котофея целиком. Сначала в жерле любвеобильной собаки скрылась голова кота. Потом собака начала заглатывать и остальную серую тушку. Впрочем, судя по всему, котик давно привык к таким необычным проявлениям любви со стороны старшего пушистого друга. Усатый невозмутимо стоял, пока собака выпускала свои эмоции.



Пользователи интернет-пространства сначала ужаснулись, а потом от души посмеялись. Действительно, ролик, на котором собака заглатывает кота, выглядит весьма устрашающе. К счастью, все обошлось благополучно. Комментаторы отметили, что в животном мире нередко можно встретить более глубокие чувства, чем среди людей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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