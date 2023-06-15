Три продукта способствуют долголетию - диетологи

Съедать их желательно каждый день

Регулярное употребление бобовых может продлить годы жизни, утверждают диетологи. По их словам, лучше всего в этом помогают фасоль, чечевица и нут.

Все дело в том, что в таких продуктах содержится масса полезных веществ – к примеру, особые волокна, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике.

Специалисты советуют употрелять бобовые каждый день, но предупреждают, что поначалу это будет приводить к метеоризму. Однако со временем организм адаптируется и неприятные последствия пропадают.