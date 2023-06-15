Подлый кот жестко подшутил над товарищем – видео

Хвостатым не чужда коварность

За необычным поведением братьев наших меньших можно наблюдать вечность. Коты и собаки очень часто проявляют чисто человеческие эмоции и поступают весьма продумано. Огромный интерес в интернет-пространстве вызвал видеоролик, на который попал момент чрезвычайного коварства со стороны хвостатого.



Его рыжий друг решился осуществить опасный трюк. Котик собрал все силы в кулак и сиганул с большого дерева на подоконник. Стоит отметить, что пушистый акробат преодолел весьма впечатлительное расстояние, проделывая этот выкрутас. На подоконнике его с нетерпением поджидал верный товарищ.



Трюк удался котику виртуозно. Он грациозно пролетел над землей и приземлился ровно на подоконник. Казалось бы, пушистому другу следовало порадоваться за товарища, однако подленький характер взял верх. Котик жестоко подшутил над рыжим другом. Как только тот отвернулся, он раскрыл клыкастую пасть и вонзил зубы в филейную часть приятеля.





Интернет-пользователи очень удивились такому коварству. Впрочем, нападение вряд ли закончилось трагедией. Видеоролик собрал много реакций и комментариев.

