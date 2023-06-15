Любимый напиток россиян взлетит в цене

Жителям придется тратить все больше денег на небольшие радости

Экономическая ситуация в нашей стране далека от благоприятной. Цены растут как на дрожжах, некоторые продукты становятся недоступными. Большую печаль у российского потребителя вызвали новости о том, что в ближайшее время также могут подскочить цены на любимый согревающий напиток.



По прогнозам экспертов, подорожание коснется кофе. Такой информацией поделился глава по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов. Высокопоставленный эксперт заявил, что уже в этом году цена может подскочить на 15%.



На рост стоимости согревающего напитка влияет положение дел на мировом рынке. Сейчас основные страны-поставщики фиксируют существенное подорожание зеленого кофе – именно от его стоимости, а также от котировок на мировой бирже зависит цена чашечки кофе в нашей стране.



Российские компании планируют сделать максимальный запас по старым ценам так, чтобы отсрочить и смягчить взлет прайса. Однако в течение года стоимость кофе все же заметно повысится. Такими неприятными для потребителей ароматного напитка новостями высокопоставленный эксперт поделился на полях Петербургского международного экономического форума.

