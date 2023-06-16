Ария чихов морских котиков насмешила народ – видео

Ария чихов морских котиков насмешила народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Животные выглядят умилительно

В интернет-пространстве существует огромное количество видеороликов, посвященных братьям нашим меньшим. Очаровательные зверьки постоянно выкидывают что-нибудь эдакое, чем умиляют окружающих. Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик с морскими котиками.

Оказалось, что эти массивные представители фауны очень потешно чихают. Судя по всему, иногда в их внушительные носы попадают капли воды или другие чужеродные элементы, что вызывает соответствующую реакцию организма. Любитель животных создал целую подборку видеороликов, на которых морские котики громко чихают. Материал получился очень умилительным.



В комментариях интернет-пользователи делятся своими эмоциями. Многие пишут, что с большим удовольствием понаблюдали бы за поведением морских котиков в естественных для них условиях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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