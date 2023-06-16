Как скрыть недостатки фигуры на пляже

На морском побережье хочется выглядеть роскошно

Летний сезон в разгаре, это значит, что у представительниц прекрасного пола наконец-то появилась возможность снять громоздкую одежду и разгуливать по улицам в легких платьях. Далеко не все дамы успели скинуть лишние кило перед пляжным сезоном. Для того чтобы продемонстрировать окружающим только лучшие свои стороны, можно воспользоваться небольшими хитростями.



Грамотно подобранный купальник позволит скрыть несовершенства фигуры. Как подчеркнула известная стилистка Полли Рыжова, каждая женщина может подыскать максимально подходящий для нее купальный костюм.



Если есть необходимость скрыть от любопытных глаз слегка выпирающий животик и растяжки, предпочтение нужно отдать слитному купальнику. Лучше выбирать модели из плотной эластичной ткани.



Купальники с треугольными чашечками помогут визуально удлинить шею и сделают акцент на зоне декольте. Яркий принт на верхней части купальника визуально прибавит объем миниатюрной груди. Модные ретрокупальники с высокой талией также помогут скрыть дряблую кожу в зоне живота.



Такие простые хитрости помогут девушкам выглядеть привлекательно и чувствовать себя звездой на пляже.

